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Царьград

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Евраев сообщил о начале возведения опор третьего моста в Ярославле

Евраев сообщил о начале возведения опор третьего моста в Ярославле

В Ярославле начались работы по установке ригелей опор третьего моста через Волгу. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" при поддержке президента Владимира Путина.

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