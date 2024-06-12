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Петербургский дневник

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Врач Хухрев дал советы, как работать на дачном участке без вреда для здоровья

Врач Хухрев дал советы, как работать на дачном участке без вреда для здоровья

Например, под рукой лучше иметь антигистаминные препараты на случай укусов насекомых Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, каких правил надо придерживаться во время работы на дачном участке, чтобы не навредить здоровью.

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