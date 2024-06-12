Врач Хухрев дал советы, как работать на дачном участке без вреда для здоровья

Например, под рукой лучше иметь антигистаминные препараты на случай укусов насекомых Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, каких правил надо придерживаться во время работы на дачном участке, чтобы не навредить здоровью.
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