Нужна ли России ММА-помойка?

EV

Evgeni Velesik

Вчера буквально у Соловьёва Третьяков про эти ММА только начал, тот как накинулся, что и спорт запретить? А запретить в России ММА и всë! Надо, езжай за бугор и мордобойствуй там, а не на наших улицах!