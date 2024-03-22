О, спорт, ты… А что такое сегодня спорт в России? В основном своем большинстве – способ заработать денег.
Нужна ли России ММА-помойка?
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Вчера буквально у Соловьёва Третьяков про эти ММА только начал, тот как накинулся, что и спорт запретить? А запретить в России ММА и всë! Надо, езжай за бугор и мордобойствуй там, а не на наших улицах!
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10 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Пока у нас власть буржуазии - ничего не получится. Антинародной власти необходимо колошматить народ мигрантами. Стравливать людей, завозить нелегалов.
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1 час.
Катерина
А Соловейка пусть помолчит. Пусть он назовёт хоть одного бойца ММА еврейской национальности.
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1 час.
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