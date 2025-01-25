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Мода и Шоу-бизнес

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  • Леонид Руси
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ТАСС: Следователи установили местонахождение иноагента Смольянинова

ТАСС: Следователи установили местонахождение иноагента Смольянинова

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список экстремистов и террористов), обвиняемого в распространении недостоверной информации о ВС РФ.

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