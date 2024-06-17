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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» может отпустить Одоевского, Сауся и Кима в «Балтику»

Сразу три игроки «Зенита» могут перейти в «Балтику». Калининградцы ведут переговоры по вратарю Даниилу Одоевскому, хавбеку Владиславу Саусю и Евгению Киму, сообщает Metaratings.

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