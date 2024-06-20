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Промсвязьбанк внедряет новый цифровой ипотечный сервис "ЗАМОК"

Промсвязьбанк внедряет новый цифровой ипотечный сервис "ЗАМОК"

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