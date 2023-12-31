ESRB выдала возрастной рейтинг Little Nightmares: Enhanced Edition для консолей и ПК Рейтингов...

ESRB выдала возрастной рейтинг Little Nightmares: Enhanced Edition для консолей и ПКРейтинговое агентство Entertainment Software Rating Board выдало возрастной рейтинг игре Little Nightmares: Enhanced Edition для PlayStation 5, Xbox Series и PC.
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