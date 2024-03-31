Захарова предупредила Францию, что в России могут быть не рады их товарам

ВА

Виктор Александров

И я буду не рад российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх под белым флагом. Можно ли себе представить, что при товарище Сталине было возможно выступление русских спортсменов под белым флагом капитуляции и предательства, а не под знаменем Победы? Сталин же говорил, что если нас враги ругают, то это значит, что мы всё желаем правильно. А тут нам вообще печеньки за верность дают! Возьмёте? «Спортсменам из России» предложили, ещё давно, выступить на олимпиаде под белым флагом позора и предательства, и они прогнулись! И в этой позиции их Запад имеет по полной программе. Поэтому я поддерживаю мэра Парижа в отношении предателей. И поздравляю французов с 210 годовщиной взятия Парижа русской армией! Красивый город, был, до "Париж-сити". А Маша Захарова (не я лишил её отчества) будет рада? Будет рада «спортсменам из России» под белым флагом измены и предательства? А я то думал, что она – приличный человек! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.