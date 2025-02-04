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Pais: агентства ООН на Украине могут не рассчитывать на финансирование США

Pais: агентства ООН на Украине могут не рассчитывать на финансирование США

Агентствам ООН на Украине на фоне ситуации с Агентством по международному развитию (USAID) в США ввели запрет на подпись документов, в которых говорится американском финансировании, пишет испанское издание Pais со ссылкой на источники.

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