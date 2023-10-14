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Серебряков о 44 сэйвах в игре с Минском: «Сколько бросков – не так важно. Результат достигнут, а там тренерский штаб СКА разберется»

СКА обыграл белорусский клуб (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Для вас 46 бросков – это сверхнорма или привычно? – Да нет, я уже привык к такому количеству бросков.

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