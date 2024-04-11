Илон Маск построит завод электромобилей в Индии

Илон Маск вместе с топ-менеджерами Tesla посетит Индию и встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди 22 апреля для обсуждения инвестиционных планов, а также намерений Tesla построить в Индии предприятие по производству электрокаров, сообщает The Economic Times.