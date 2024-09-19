Противоречивые сигналы с Запада: от «прекращение огня уже в 2025 году» до «война не завершится даже в 2025-м»

Создание Ленинградского военного округа с численностью180 тыс военных привело в чувство Финляндию,Швеции и три прибалтийских государства.Будет ли США,Франция,Германия их защищать?Надежды практически нет.

Юрий Золотарев

Карроче : "Переговоры о мире" - ХРЕН вам, бандероЖОПская сволота!!! Пока не сдохнете ВСЕ, до единого бандероЖОПа, ни о каких "переговорах" не мечтайте! У вас были ДВА шанса - вы оба их успешно провалили, в т.ч. один - с подачи Бориски Джонсона. Вот с ним и "переговаривайтесь".