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Противоречивые сигналы с Запада: от «прекращение огня уже в 2025 году» до «война не завершится даже в 2025-м»

Противоречивые сигналы с Запада: от «прекращение огня уже в 2025 году» до «война не завершится даже в 2025-м»

Западные союзники Украины рассматривают прекращение огня на Украине уже в 2025 году, пишет Bloomberg.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Создание Ленинградского военного округа с численностью180 тыс военных привело в чувство Финляндию,Швеции  и три прибалтийских государства.Будет ли США,Франция,Германия их защищать?Надежды практически нет.
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Юрий Золотарев
Карроче : &quot;Переговоры о мире&quot; - ХРЕН вам, бандероЖОПская сволота!!! Пока не сдохнете ВСЕ, до единого бандероЖОПа, ни о каких &quot;переговорах&quot; не мечтайте!  У вас были ДВА шанса - вы оба их успешно провалили, в т.ч. один - с подачи Бориски Джонсона. Вот с ним и &quot;переговаривайтесь&quot;.
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