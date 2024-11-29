Крымский спикер: Россия не сможет диктовать условия, придётся идти на уступки Трампу и бандеровцам

Россия не добилась капитуляции Украины и не сможет завершить СВО на своих условиях. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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