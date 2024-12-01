В Эстонии объяснили актуальность возвращения противопехотных мин действиями РФ

После того как президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин, в Эстонии выразили готовность отказаться от участия в Оттавской конвенции, предполагающей уничтожение запасов этих снарядов и ликвидацию минных полей, сообщает ERR.