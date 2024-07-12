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"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

Премьер Венгрии продолжает "отжигать". Глава МИД этой страны Петер Сийярто не зря предупредил "европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе".

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Комментарии
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Eduard
Уж лучше диктаторы живущик своей головой,чем стадо идиотов прислуживающие неким дядям даром! ЕС это стадо баранов,это же ясно!
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19 час.
Nikolia Vovchenko
Ну,да,конечно подобный вывод можно было бы сделать прочтя бред перечисленных полит олухов -петрушек,которым место в песочнице,а не в реальной жизни,если бы не одно &quot;НО&quot;-&quot;вышеградская четвёрка&quot;,где Орбан отводит себе не последнее место.И весь&quot;мирный план&quot;сводится только к приближающемуся  прекращению транзита газа через территорию разваливающейся окраины....
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14 час.
Natalija Osminina
Это то, что Вы знаете. А то, что не знаете?))) Вы не допускаете мысли, что Орбан представляет собой и Ватикан, и Трампа, которые заинтересованы в переделе Европы.
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14 час.

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