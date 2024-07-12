"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

Eduard Уж лучше диктаторы живущик своей головой,чем стадо идиотов прислуживающие неким дядям даром! ЕС это стадо баранов,это же ясно!

Nikolia Vovchenko Ну,да,конечно подобный вывод можно было бы сделать прочтя бред перечисленных полит олухов -петрушек,которым место в песочнице,а не в реальной жизни,если бы не одно "НО"-"вышеградская четвёрка",где Орбан отводит себе не последнее место.И весь"мирный план"сводится только к приближающемуся прекращению транзита газа через территорию разваливающейся окраины....