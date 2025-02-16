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Названы лауреаты Евразийской философской премии

Названы лауреаты Евразийской философской премии

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Евразийской философской премии. Как сообщили в оргкомитете конкурса, имена главных мыслителей года определил Совет, куда вошли ведущие представители философской мысли из 20 вузов 10-ти городов России и ближнего зарубежья.

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