Учёный Зыков рассказал, как замедлить старение и прожить дольше при стрессе

Учёный-пульмонолог, член-корреспондент РАН Кирилл Зыков в беседе с KP.RU рассказал, что вопрос остановки старения и продления жизни не имеет однозначного ответа, однако достижения науки дают поводы для осторожного оптимизма.
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