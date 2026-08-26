Как исторический ленд-лиз связан с нынешней зависимостью Киева? Почему залп из 500 беспилотников стал новой нормой для Украины? Чем угрожает России неиспользованный ракетный резерв Киева? И почему война для киевского режима предпочтительнее мира? Коллективный Запад вместо Украины: чей потенциал на исходе Ситуация на украинском направлении часто подаётся у нас как агония государства, которое вот-во… Читать далее: https://govorit.