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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Украине нужна не победа, а война как способ существования

Ростислав Ищенко: Украине нужна не победа, а война как способ существования

Как исторический ленд-лиз связан с нынешней зависимостью Киева? Почему залп из 500 беспилотников стал новой нормой для Украины? Чем угрожает России неиспользованный ракетный резерв Киева? И почему война для киевского режима предпочтительнее мира? Коллективный Запад вместо Украины: чей потенциал на исходе Ситуация на украинском направлении часто подаётся у нас как агония государства, которое вот-во… Читать далее: https://govorit.

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