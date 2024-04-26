В Свердловской области транспортные полицейские аэропорта «Кольцово» и общественники приняли участие в акции «Скажи мошенникам – нет!»

Сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» вместе с председателем Общественного совета при ЛО Николаем Мицкевским приняли участие в профилактической акции «Скажи мошенникам – нет!», направленной на предупреждение преступлений в сфере IT-технологий, формирования у граждан навыков распознавания мошеннических действий.
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