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Гран-при России. «Московские звезды». Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Акопова и Рахманин выступят с произвольными программами

13 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами.

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