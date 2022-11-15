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Российские самолёты смогут подбирать и выпускать дроны на лету

«Объединенная авиастроительная корпорация», входящая в госкорпорацию «Ростех», запатентовала швартовочную систему для самолетов, которая позволит захватывать и убирать беспилотные летательные аппараты в бортовой отсек на лету, а также выпускать их.

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