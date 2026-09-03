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Дневник маньяка: настоящий шок от прочитанного

Дневник маньяка: настоящий шок от прочитанного

Казалось бы, что может скрываться в старом доме, кроме пыли и воспоминаний, но найденный там дневник маньяка заставил меня навсегда пожалеть о том, что я вообще переступил этот порог.

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