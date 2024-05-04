Карлос Сайнс: Каждый круг на трассе в Майами – приключение

Карлос Сайнс: Каждый круг на трассе в Майами – приключениеFerrariИспанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс признался, что недоволен своим лучшим кругом в квалификации Гран При Майами, несмотря на третье место.
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