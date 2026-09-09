Кузбассовец заплатит 50 тысяч рублей девочке, которую покусала его собака

В Белово хозяин собаки заплатит 50 тысяч рублей за то, что его питомец покусал ребенка. Добиться выплаты помогла городская прокуратура.
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