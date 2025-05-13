Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в преддверии переговоров в Стамбуле заявил, что «готов на все», чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции, но при этом «даже не представляет» себе этой встречи.
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