Российский военный рассказал о работе мобильных бригад на пикапах под Купянском

Мобильные бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на пикапах активно работают на купянском направлении, об этом рассказал боец Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Кот.
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