Сладкие красавицы-китаянки, которых можно съесть

Неудивительно, что китайского кондитера Чжоу Йи (Zhou Yi) прозвали Сахарным Королем: из теста, помадки и марципана он создает изысканные сладкие фигурки, похожие на невероятно реалистичные фарфоровые статуэтки.
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