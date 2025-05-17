Брюссель не намерен отказываться от поистине суицидальной экономической войны с Россией. И ведь уже более чем очевидно, что все антироссийские санкции, а намедни ЕС принял семнадцатый по счету пакет, больше вредят самим европейцам, чем РФ.
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