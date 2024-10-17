Стоимость национальных проектов в Дагестане составляет 70%

Сегодняшний день стал важным днем для развития Республики Дагестан, так как в Доме Правительства под председательством Премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание, посвященное обсуждению хода реализации национальных проектов.
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