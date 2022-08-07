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Защитник «Факела» Божин: «Мы знали, что у ЦСКА хорошие игроки в атаке, но рассчитывали найти в обороне дырки. Все‑таки Набабкин и Зайнутдинов — больше крайние защитники»

Защитник «Факела» Сергей Божин подвел итоги матча с ЦСКА в 4-м туре Мир РПЛ. Воронежский клуб потерпел поражение со счетом 1:4.

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