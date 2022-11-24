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Хави считает, что для борьбы за трофеи «Барсе» нужно усилиться зимой

Руководство «Барселоны» предупредило Хави, что для зимних трансферов нужны продажи. Как пишет Marca, Хави хочет, чтобы клуб усилился по ходу зимнего трансферного окна, и руководство каталонцев собирается сделать это.

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