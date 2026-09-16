Europe wants war, Congress is unconscious and King-Tampax: morning coffee with EADaily

There is a creeping escalation of hostilities on Ukraine from the West. Von der Leyen is going to create some kind of another European superstructure like the Pentagon, Stubb is pumping crazy money into arming Ukraine, England, Germany, Spain and a number of other countries are doing the same.
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