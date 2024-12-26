Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад 

Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных, пожелав им «катиться в ад».
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