Русская весна
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Русская весна

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Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад 

Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад 

Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных, пожелав им «катиться в ад».

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