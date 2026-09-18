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Апогей: модели Anthropic взломали OpenAI

Апогей: модели Anthropic взломали OpenAI

За 72 часа получен доступ к внутреннему монорепозиторию компании 25 июля команда Hacktron с помощью Claude Opus 5 проникла во внутреннюю инфраструктуру репозитория OpenAI.

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