Апогей: модели Anthropic взломали OpenAI

За 72 часа получен доступ к внутреннему монорепозиторию компании 25 июля команда Hacktron с помощью Claude Opus 5 проникла во внутреннюю инфраструктуру репозитория OpenAI.
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