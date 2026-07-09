Новые партии истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34 поступили в войска Новая партия боевых самолетов поступила в войска, отгрузку .
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Новые партии истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34 поступили в войска Новая партия боевых самолетов поступила в войска, отгрузку .
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