В России отреагировали на слова Сырского о расширении буферной зоны

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вполне внятно излагает цели Российской армии, однако умалчивает о том, что зона безопасности должна распространяться на всю Украину, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.