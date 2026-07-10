В России отреагировали на слова Сырского о расширении буферной зоны

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вполне внятно излагает цели Российской армии, однако умалчивает о том, что зона безопасности должна распространяться на всю Украину, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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