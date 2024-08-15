Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
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