Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.