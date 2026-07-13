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Российский блогер приехал в Кабо-Верде, нашел Возинью на закрытой вечеринке и взял автограф: «Отдыхали с семьей в Турции, но я не лечу домой – купил билет в Кабо-Верде»

Российский блогер Алексей Петрух приехал в Кабо-Верде и взял автограф у прославившегося на ЧМ-2026 вратаря Возиньи.

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