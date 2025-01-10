Ищу телефоны для будущих статей и видео!

﻿﻿Как многие любители пикабусов, возможно, уже знают, я пишу о возрождении, модернизации и программировании всех видов старого оборудования! Но некоторые устройства сложно найти: большинство оказывается на свалках, а из-за запрета на подделки их невозможно найти на интернет-барахолках.