ВС РФ ударили из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ у Купянска

Вооруженные силы (ВС) России ударили из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска, в результате атаки российские бойцы ликвидировали свыше 40 боевиков.
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