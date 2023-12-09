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Какой маникюр сделать на Новый год 2024

Какой маникюр сделать на Новый год 2024

Согласно Восточному календарю 2024 год предстоит прожить под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы этот период прошел удачно, предпочтения этого сказочного животного следует учесть при подготовке к празднику.

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