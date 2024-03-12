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В Химках после проигрыша футболисты превратились в бойцов ММА и победили

В Химках после проигрыша футболисты превратились в бойцов ММА и победили

Во время нападения в адрес русских игроков звучали оскорбления по национальному признаку.После проигрыша в матче Химкинской футбольной лиги, команда «The ones» решила взять реванш по правилам уличных боев и победила, сообщает тг-канал "Многонационал".

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