В Химках после проигрыша футболисты превратились в бойцов ММА и победили

Во время нападения в адрес русских игроков звучали оскорбления по национальному признаку.После проигрыша в матче Химкинской футбольной лиги, команда «The ones» решила взять реванш по правилам уличных боев и победила, сообщает тг-канал "Многонационал".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии