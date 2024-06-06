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Герман Греф заявил, что российская экономика перегрета

Герман Греф заявил, что российская экономика перегрета

Главный исполнительный директор Сбербанка Герман Греф заявил о серьезном перегреве российской экономики во время своего выступления в Совете Федерации 4 июня.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Как то нет доверия к этому человеку!? Позакрывал все мелкие пункты и рад, что народу надо теперь куда то ехать через весь город в сбер.
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13 час.
Сергей Дмитриев
Когда же снизойдёт благодать Грефа на бедный Крым?  А ведь сколько &quot;слов и надежд&quot; было Крымской весной на то, что вот-вот,  в ближайшее время Крым станет Калифорнией-2?  Кста.., почему-то затихли разговорчики в строю о возвращении евреев в Крым из Израиля, которые съезжали туда после  плясок на  Майдане ?
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10 час.
Сергей Ипатов
Если перегрев и имеет место, то я бы обратил внимание на повышенный бесконтрольный наплыв мигрантов и безумную политику банков в части выдачи кредитов - да они просто &quot;терроризируют&quot; своими предложениями о кредитов. Пока речь идёт о коренном населении, ещё бы ничего, но они же их всем подряд раздают, и мигрантами явно тоже. А теперь смотрите, что происходит - если они выдают мигранту кредит, может даже не один, тот сваливает в свою страну, не выплачивая их банкам, меняет там паспорт, фамилию (допускаем такой вариант?), затем возвращается обратно сюда, набирает новые, наверняка делает покупки в магазинах, создавая допнагрузку на экономику, и/или скупает баксы (а если учесть, что их порядка 17 миллионов(!), влияние более чем значительное), а банки (банкиры) потом взвинчивают ставки, рассказывая на голубом глазу о перегреве и большом объеме рисковых кредитов, а мы (народонаселение и предприятия, экономика в целом) остаёмся крайними в этой схеме и платим по завышенным ставкам, когда реально возникает необходимость в кредите.
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10 час.

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