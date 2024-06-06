Герман Греф заявил, что российская экономика перегрета

Когда же снизойдёт благодать Грефа на бедный Крым? А ведь сколько "слов и надежд" было Крымской весной на то, что вот-вот, в ближайшее время Крым станет Калифорнией-2? Кста.., почему-то затихли разговорчики в строю о возвращении евреев в Крым из Израиля, которые съезжали туда после плясок на Майдане ?

Сергей Ипатов

Если перегрев и имеет место, то я бы обратил внимание на повышенный бесконтрольный наплыв мигрантов и безумную политику банков в части выдачи кредитов - да они просто "терроризируют" своими предложениями о кредитов. Пока речь идёт о коренном населении, ещё бы ничего, но они же их всем подряд раздают, и мигрантами явно тоже. А теперь смотрите, что происходит - если они выдают мигранту кредит, может даже не один, тот сваливает в свою страну, не выплачивая их банкам, меняет там паспорт, фамилию (допускаем такой вариант?), затем возвращается обратно сюда, набирает новые, наверняка делает покупки в магазинах, создавая допнагрузку на экономику, и/или скупает баксы (а если учесть, что их порядка 17 миллионов(!), влияние более чем значительное), а банки (банкиры) потом взвинчивают ставки, рассказывая на голубом глазу о перегреве и большом объеме рисковых кредитов, а мы (народонаселение и предприятия, экономика в целом) остаёмся крайними в этой схеме и платим по завышенным ставкам, когда реально возникает необходимость в кредите.