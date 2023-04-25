Daily Storm

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Запорожскую АЭС переведут на российские стандарты работы к 2030 году

Запорожскую АЭС переведут на российские стандарты работы к 2030 году

Это очень дорогой для России проект, заявил советник главы «Росэнергоатома»Советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что к 2030 году Запорожскую атомную электростанцию планируется перевести на российские стандарты работы.

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