Запорожскую АЭС переведут на российские стандарты работы к 2030 году

Это очень дорогой для России проект, заявил советник главы «Росэнергоатома»Советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что к 2030 году Запорожскую атомную электростанцию планируется перевести на российские стандарты работы.
Это очень дорогой для России проект, заявил советник главы «Росэнергоатома»Советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что к 2030 году Запорожскую атомную электростанцию планируется перевести на российские стандарты работы.
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