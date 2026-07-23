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Тульские новости

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Галкин и Левина проверили качество дорог в Киреевском районе

Галкин и Левина проверили качество дорог в Киреевском районе

Глава администрации МО города Киреевск Владислав Галкин рассказал в своих социальных сетях о совместном выезде с первым заместителем председателя Тульской областной Думы Мариной Левиной для оценки качества выполненных дорожных работ.

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