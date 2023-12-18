Платить придется больше? В платежке за ЖКХ может появиться новая графа

В Госдуме предложили добавить в счет за коммунальные услуги новую графу. Об этом рассказала Светлана Сазанова, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ, в беседе с агентством «Прайм».
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