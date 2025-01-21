🎥🇺🇦Кадры разбитых позиций боевиков ВСУ на одном из направлении СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #Украина #СВО.
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🎥🇺🇦Кадры разбитых позиций боевиков ВСУ на одном из направлении СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #Украина #СВО.
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