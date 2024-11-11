В Москве стартовали бесплатные фитнес-тренировки по проекту «Мой спортивный район»

В Москве начался новый сезон бесплатных фитнес-тренировок в рамках проекта «Мой спортивный район». Горожан приглашают заниматься спортом на 30 площадках, расположенных в дворах и парках 10 административных округов столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии