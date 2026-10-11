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Журнал «Профиль»

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Ватикан заявил, что не признает самозваные рыцарские ордена

Святой Престол не признает действительности дипломов о посвящении в рыцари и соответствующих знаков отличия, выданных непризнанными организациями, а также считает неуместным использование церквей и часовен для проведения так называемых "церемоний инвеституры" (посвящения).

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