Четверг, 1️⃣4️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌊 Международный день рек 🧮 Международный день числа «Пи» 🤝 День содружества наций 📹День рождения видеомагнитофона 📚День правовой помощи 🥳День безобразно хорошего настроения 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1794 год - изобретатель из Америки Эли Уитни получил патент на первую хлопкоочистительную машину 📔 1808 год - Франц Иосиф Галль представил книгу «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности» 📔 1900 год - США вслед за странами Европы, Японией и Россией узаконили "Золотой стандарт" 📔 1920 год - в Москве на Шаболовке началось строительство Шуховской башни 📔 1956 год - американской фирмой "Ампекс" представлен первый в мире видеомагнитофон "VR-1000" 📔 2004 год - в России прошли президентские выборы на которых с результатом 71,31% голосов на второй срок избран Владимир Путин 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Анна, Александра, Антонина, Дарья, Евдокия, Ольга, Надежда, Александр, Антон, Вениамин, Василий, Михаил, Иван, Пётр.